Зеленский допустил создание на Украине «самой мощной» армии в Европе
Киеву придется создать «самую мощную» армию в Европе в случае прекращения поддержки со стороны западных стран в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, передает пресс-служба его офиса.
«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», – сказал Зеленский. На это будет потрачено много ресурсов, и вместо того, чтобы становиться учеными и технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать свою семью. «Ничего хорошего в войне нет», – добавил Зеленский.
Западные страны должны осознать, что война на Украине, на ее границе или на «временно оккупированных территориях» – это первый сигнал о том, где она может быть завтра. «Только это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо», – отметил Зеленский.
Ранее президент Украины в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Киева в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. 15 июня глава украинского государства, комментируя решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий относительно членства, заявил, что страна заслуживает большего и достойна быть членом военного блока наравне с другими союзниками.