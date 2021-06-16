Зеленский допустил создание на Украине «самой мощной» армии в Европе

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», – сказал Зеленский. На это будет потрачено много ресурсов, и вместо того, чтобы становиться учеными и технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать свою семью. «Ничего хорошего в войне нет», – добавил Зеленский.