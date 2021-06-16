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Зеленский допустил создание на Украине «самой мощной» армии в Европе

Ведомости

Киеву придется создать «самую мощную» армию в Европе в случае прекращения поддержки со стороны западных стран в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, передает пресс-служба его офиса.

«Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе», – сказал Зеленский. На это будет потрачено много ресурсов, и вместо того, чтобы становиться учеными и технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать свою семью. «Ничего хорошего в войне нет», – добавил Зеленский.

Западные страны должны осознать, что война на Украине, на ее границе или на «временно оккупированных территориях» – это первый сигнал о том, где она может быть завтра. «Только это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо», – отметил Зеленский.

Ранее президент Украины в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Киева в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. 15 июня глава украинского государства, комментируя решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий относительно членства, заявил, что страна заслуживает большего и достойна быть членом военного блока наравне с другими союзниками.

Ранее по теме: Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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