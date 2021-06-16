В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.