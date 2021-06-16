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В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в рамках встречи в Женеве завершили переговоры в узком составе, началось заседание российской и американской делегаций в расширенном формате, передает корреспондент «Ведомостей».

Встреча в узком формате продлилась 2 часа 15 минут вместо запланированных 1 часа 15 минут. На ней также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Сейчас началось заседание расширенных российской и американской делегаций, которое продлится примерно до 19:00 мск.

Со стороны России в нем участвуют помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов и замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также в российскую делегацию входят заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Ранее по теме: В Женеве начались переговоры Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных