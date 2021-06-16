В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в рамках встречи в Женеве завершили переговоры в узком составе, началось заседание российской и американской делегаций в расширенном формате, передает корреспондент «Ведомостей».
Встреча в узком формате продлилась 2 часа 15 минут вместо запланированных 1 часа 15 минут. На ней также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Сейчас началось заседание расширенных российской и американской делегаций, которое продлится примерно до 19:00 мск.
Со стороны России в нем участвуют помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов и замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также в российскую делегацию входят заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.
Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.