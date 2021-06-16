Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Ранее представитель Минобороны Литвы Гинтаутас Цюнис заявил агентству BNS, что 15 июня два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. Он утверждал, что самолеты ВКС России пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты. В российском оборонном ведомстве эту информацию пока не комментировали.