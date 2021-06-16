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Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Ведомости

МИД Литвы вызвал представителя посольства России и выразил ему протест в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны. Об этом говорится на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

«16 июня министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства», — говорится в сообщении. Литовская сторона уточняет, что накануне «два самолета военно-воздушных сил Российской Федерации незаконно пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем». Модель самолетов не уточняется.

«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснение этого инцидента и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в литовском МИД.

Ранее представитель Минобороны Литвы Гинтаутас Цюнис заявил агентству BNS, что 15 июня два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. Он утверждал, что самолеты ВКС России пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты. В российском оборонном ведомстве эту информацию пока не комментировали.

Ранее по теме: Российские дальние бомбардировщики временно развернуты в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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