Литва обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
МИД Литвы вызвал представителя посольства России и выразил ему протест в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства страны. Об этом говорится на сайте литовского внешнеполитического ведомства.
«16 июня министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства», — говорится в сообщении. Литовская сторона уточняет, что накануне «два самолета военно-воздушных сил Российской Федерации незаконно пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем». Модель самолетов не уточняется.
«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснение этого инцидента и приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в литовском МИД.
Ранее представитель Минобороны Литвы Гинтаутас Цюнис заявил агентству BNS, что 15 июня два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море. Он утверждал, что самолеты ВКС России пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты. В российском оборонном ведомстве эту информацию пока не комментировали.