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Путин назвал единственное обязательство России по ситуации на Украине

Ведомости

Россия имеет только одно обязательство по Украине – способствовать реализации Минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения», – сказал Путин, отметив, что предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.

Президент напомнил, что Украина предложила вернуть вооруженные силы страны к местам своей постоянной дислокации. «Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс», – объяснил он. Кроме того, Киев предложил закрыть границу между Россией и Украиной в этой части и провести выборы через три месяца после этих двух шагов.

«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит», – резюмировал Путин.

По его словам, тема Украины затрагивалась в ходе его переговоров с Байденом. «Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – рассказал российский лидер. Тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», «здесь, пожалуй, нечего обсуждать», добавил он.

Ранее по теме: Украина не признает связанные с ней договоренности Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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