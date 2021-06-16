Путин назвал единственное обязательство России по ситуации на Украине
Россия имеет только одно обязательство по Украине – способствовать реализации Минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения», – сказал Путин, отметив, что предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе не имеют ничего общего с Минскими соглашениями.
Президент напомнил, что Украина предложила вернуть вооруженные силы страны к местам своей постоянной дислокации. «Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс», – объяснил он. Кроме того, Киев предложил закрыть границу между Россией и Украиной в этой части и провести выборы через три месяца после этих двух шагов.
«Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит», – резюмировал Путин.
По его словам, тема Украины затрагивалась в ходе его переговоров с Байденом. «Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – рассказал российский лидер. Тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком», «здесь, пожалуй, нечего обсуждать», добавил он.