Путин назвал единственное обязательство России по ситуации на Украине

Президент напомнил, что Украина предложила вернуть вооруженные силы страны к местам своей постоянной дислокации. «Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс», – объяснил он. Кроме того, Киев предложил закрыть границу между Россией и Украиной в этой части и провести выборы через три месяца после этих двух шагов.