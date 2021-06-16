Путин оценил перспективы развития отношений с США цитатой Толстого
Президент России Владимир Путин в контексте состоявшихся в Женеве переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о «зарнице счастья» в отношениях между двумя странами.
В ходе пресс-конференции по итогам российско-американского саммита журналист спросила российского лидера о том, считает ли он реалистичным переход на новый этап в российско-американских отношениях, а также наступления периода, когда отношения станут абсолютно понятными и прозрачными.
«Лев Толстой как-то сказал, в жизни нет счастья, есть только зарница его, дорожите им. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос, достигли ли отношения Москвы и Вашингтона дна, от которого можно оттолкнуться, российский лидер подчеркнул, что все действия по ухудшению двусторонних отношений исходили со стороны США. «Конгрессмены — они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю», — сказал Путин.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.
Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем присутствовали — кроме российского лидера и главы внешнеполитического ведомства — помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Помимо этого, в российскую делегацию вошли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.