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Байден на переговорах с Путиным призвал освободить Калви

Ведомости

Президент США Джо Байден сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным призвал отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви. 

«Американский бизнесмен находится под домашним арестом долгое время и я ему (Путину — прим. ред.) сказал, что если вы хотите, чтобы американский бизнес инвестировал в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации», — сказал Байден на итоговой пресс-конференции в Женеве, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24».

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Майкл Калви заявил, что виной всему акционерный конфликт фонда Baring Vostok  со структурой Артема Аветисяна. 

С февраля 2019 г. по ноябрь 2020 г. Калви и другие фигуранты дела находились под домашним арестом. В начале ноября 2020 г. Верховный суд РФ освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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