Байден на переговорах с Путиным призвал освободить Калви
Президент США Джо Байден сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным призвал отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви.
«Американский бизнесмен находится под домашним арестом долгое время и я ему (Путину — прим. ред.) сказал, что если вы хотите, чтобы американский бизнес инвестировал в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации», — сказал Байден на итоговой пресс-конференции в Женеве, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24».
Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Майкл Калви заявил, что виной всему акционерный конфликт фонда Baring Vostok со структурой Артема Аветисяна.
С февраля 2019 г. по ноябрь 2020 г. Калви и другие фигуранты дела находились под домашним арестом. В начале ноября 2020 г. Верховный суд РФ освободил Калви из-под домашнего ареста. Бизнесмену и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определенных действий.