Байден на переговорах с Путиным призвал освободить Калви

«Американский бизнесмен находится под домашним арестом долгое время и я ему (Путину — прим. ред.) сказал, что если вы хотите, чтобы американский бизнес инвестировал в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации», — сказал Байден на итоговой пресс-конференции в Женеве, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24».