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Байден рассказал об атмосфере встречи с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден оценил тон встречи с президентом России Владимиром Путиным как хороший и позитивный. Об этом он сказал журналистам по итогам российско-американского саммита в Женеве.

«Могу сказать, что тон всей встречи был хорошим, позитивным. Не было каких-либо резких шагов. Когда мы не соглашались в чем-то, это четко озвучивалось» — сказал Байден на пресс-конференции.

Американский президент также подчеркнул важность личной встречи с Путиным: таким образом стороны смогли избежать недопонимания и искажения фактов.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.

Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем присутствовали — кроме российского лидера и главы внешнеполитического ведомства — помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Помимо этого, в российскую делегацию вошли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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