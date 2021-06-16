Байден рассказал об атмосфере встречи с Путиным
Президент США Джо Байден оценил тон встречи с президентом России Владимиром Путиным как хороший и позитивный. Об этом он сказал журналистам по итогам российско-американского саммита в Женеве.
«Могу сказать, что тон всей встречи был хорошим, позитивным. Не было каких-либо резких шагов. Когда мы не соглашались в чем-то, это четко озвучивалось» — сказал Байден на пресс-конференции.
Американский президент также подчеркнул важность личной встречи с Путиным: таким образом стороны смогли избежать недопонимания и искажения фактов.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут, после чего президенты ушли на перерыв перед началом второй части переговоров.
Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа — в 17:00 мск. От российской делегации на нем присутствовали — кроме российского лидера и главы внешнеполитического ведомства — помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, а также замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Помимо этого, в российскую делегацию вошли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.