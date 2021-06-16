Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе – в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа – в 17:00 мск.