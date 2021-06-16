Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве
Президент России Владимир Путин подарил президенту США Джо Байдену в ходе встречи в Женеве письменный набор «Москва» с хохломской росписью, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Письменный набор хохломы "Москва"», – сказал Песков.
Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, который является одним из наиболее величественных животных США и символизирует «силу, единство и стойкость». Очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph, рассказали в пресс-службе Белого дома.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе – в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа – в 17:00 мск.