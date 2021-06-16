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Путин и Байден обменялись подарками на встрече в Женеве

Ведомости

Президент России Владимир Путин подарил президенту США Джо Байдену в ходе встречи в Женеве письменный набор «Москва» с хохломской росписью, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Письменный набор хохломы "Москва"», – сказал Песков.

Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, который является одним из наиболее величественных животных США и символизирует «силу, единство и стойкость». Очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph, рассказали в пресс-службе Белого дома.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе – в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. Второе заседание прошло в расширенном составе с задержкой на полтора часа – в 17:00 мск. 

Ранее по теме: Байден рассказал об атмосфере встречи с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных