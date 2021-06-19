Турчак представил федеральный список «Единой России» на выборы в Госдуму
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил федеральный список партии на осенних выборах в Госдуму, сообщила пресс-служба партии в Telegram.
В список вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Ранее эти кандидатуры выдвинул президент России Владимир Путин, пояснивший, что в «первой пятерке» должны быть, по его мнению, как «политические тяжеловесы», так и люди новые, представляющие «наиболее важные направления нашего развития и жизни». Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, в свою очередь, что «эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение».
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов.