Турчак представил федеральный список «Единой России» на выборы в Госдуму

Ранее эти кандидатуры выдвинул президент России Владимир Путин, пояснивший, что в «первой пятерке» должны быть, по его мнению, как «политические тяжеловесы», так и люди новые, представляющие «наиболее важные направления нашего развития и жизни». Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, в свою очередь, что «эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение».