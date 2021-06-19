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Турчак представил федеральный список «Единой России» на выборы в Госдуму

Ведомости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил федеральный список партии на осенних выборах в Госдуму, сообщила пресс-служба партии в Telegram.

В список вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный  при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. 

Ранее эти кандидатуры выдвинул президент России Владимир Путин, пояснивший, что в «первой пятерке» должны быть, по его мнению, как «политические тяжеловесы», так и люди новые, представляющие «наиболее важные направления нашего развития и жизни». Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, в свою очередь, что «эти кандидатуры — это наше совместное с Владимиром Путиным предложение».

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Сегодня Госдума завершила свою работу, нижняя палата парламента седьмого созыва провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз Госдума соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. 

Ранее по теме: Путин предложил пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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