Посол России в США вылетел в Вашингтон
Российский посол в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон, в понедельник он будет на своем рабочем месте, сообщает ТАСС.
Дипломат прошел посадку без комментариев журналистам.
Антонова вызвали в Москву на консультации после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций.
16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня сообщила, что Антонов вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.