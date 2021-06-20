Статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны выйдет в немецком издании

В 2020 г. Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны. В публикации президент рассуждал о причинах начала войны, пакте Молотова ‒ Риббентропа, обвинениях в адрес Сталина, роли Красной армии в разгроме нацизма, рассекречивании военных архивов и др. О планах написать эту статью он заявлял на большой пресс-конференции в декабре 2019 г., когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны, в которой, в частности, осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».