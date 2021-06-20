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Статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны выйдет в немецком издании

Ведомости

Президент России Владимир Путин готовит статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщил пресс-секретарь главы государства в комментарии ТАСС.

«Да, действительно. Статья готовится», — сказал он.

Как отмечает телеканал «Россия 1», публикация выйдет в одном из ведущих немецких изданий.

В 2020 г. Путин написал для американского журнала The National Interest статью «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны», в которой предложил дать всестороннюю оценку наследия этой войны. В публикации президент рассуждал о причинах начала войны, пакте Молотова ‒ Риббентропа, обвинениях в адрес Сталина, роли Красной армии в разгроме нацизма, рассекречивании военных архивов и др. О планах написать эту статью он заявлял на большой пресс-конференции в декабре 2019 г., когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента, принятой к годовщине начала Второй мировой войны, в которой, в частности, осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».

Ранее по теме: Путин написал для американского журнала статью о 75-летии Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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