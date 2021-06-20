Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня
Президент России Владимир Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы, сообщается на сайте Кремля.
«Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», — говорится в сообщении.
Ожидается, что на мероприятии выступит и председатель ГД Вячеслав Володин.
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня.