Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний из-за «Северного потока — 2»
Власти США намерены продолжить вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
Советник пояснил, что перед президентом Джо Байденом после его вступления в должность встал вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции непосредственно против европейских друзей и союзников.
«Тут президент Байден сказал: "Я не готов к этому, что я буду делать, так это продолжать применять каждые 90 дней рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он [Байден] делал это и будет делать дальше», — рассказал Салливан (цитата по ТАСС).
Кроме того, Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции и из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил он.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что решение не вводить новые санкции против «Северного потока – 2» и исполнительного директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига вызвало «особые» разногласия между Байденом и госдепартаментом. Собеседники издания рассказали, что Госдепартамент, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд, рекомендовал ввести санкции для блокирования проекта без исключения для компании и ее исполнительного директора. Байден, которого поддержал Совет нацбезопасности, не согласился с таким предложением.
20 мая Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении оператора строящегося газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. Уже 7 июня госсекретарь США сказал, что Вашингтон может вернуться к ограничительным мерам в отношении компании-оператора газопровода.
Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.