Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний из-за «Северного потока — 2»

Ранее газета The Washington Post сообщила, что решение не вводить новые санкции против «Северного потока – 2» и исполнительного директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига вызвало «особые» разногласия между Байденом и госдепартаментом. Собеседники издания рассказали, что Госдепартамент, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд, рекомендовал ввести санкции для блокирования проекта без исключения для компании и ее исполнительного директора. Байден, которого поддержал Совет нацбезопасности, не согласился с таким предложением.