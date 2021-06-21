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В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке кандидатов на выборы в Госдуму

Ведомости

Выбор президентом России Владимиром Путиным конкретных лиц, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму, обусловлен авторитетом этих людей, а не недовольством другими возможными кандидатами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

Ранее Путин предложил включить в федеральный список партии на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. При этом председатель «Единой России», экс-президент Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин в перечень не вошли.

«[Выбор президента] обусловлен авторитетом тех, кто был предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью и определенной ротацией новых лиц, и это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Абсолютно. Партия находится в движении, постоянно обновляется, и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку», — сказал Песков. При этом он не ответил на вопрос, уйдут ли Шойгу и Лавров в отпуск на время кампании.

Сам Путин ранее выразил мнение, что в «первой пятерке» должны быть и люди, находящиеся в политике давно, и представители наиболее важных для развития и жизни общества направлений. Медведев позже сообщил, что указанные кандидаты были выдвинуты по их совместному с президентом решению.

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. 17 июня Госдума седьмого созыва завершила свою работу, проведя заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата парламента соберется на заседание в новом составе уже после выборов.

Ранее по теме: За результат «Единой России» ответят губернаторы и пять лидеров списка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных