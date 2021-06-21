В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке кандидатов на выборы в Госдуму

«[Выбор президента] обусловлен авторитетом тех, кто был предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью и определенной ротацией новых лиц, и это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Абсолютно. Партия находится в движении, постоянно обновляется, и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку», — сказал Песков. При этом он не ответил на вопрос, уйдут ли Шойгу и Лавров в отпуск на время кампании.