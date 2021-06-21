В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке кандидатов на выборы в Госдуму
Выбор президентом России Владимиром Путиным конкретных лиц, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму, обусловлен авторитетом этих людей, а не недовольством другими возможными кандидатами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
Ранее Путин предложил включить в федеральный список партии на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову и главу образовательного фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. При этом председатель «Единой России», экс-президент Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин в перечень не вошли.
«[Выбор президента] обусловлен авторитетом тех, кто был предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью и определенной ротацией новых лиц, и это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Абсолютно. Партия находится в движении, постоянно обновляется, и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку», — сказал Песков. При этом он не ответил на вопрос, уйдут ли Шойгу и Лавров в отпуск на время кампании.
Сам Путин ранее выразил мнение, что в «первой пятерке» должны быть и люди, находящиеся в политике давно, и представители наиболее важных для развития и жизни общества направлений. Медведев позже сообщил, что указанные кандидаты были выдвинуты по их совместному с президентом решению.
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. 17 июня Госдума седьмого созыва завершила свою работу, проведя заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата парламента соберется на заседание в новом составе уже после выборов.