В МИД России заявили о скором начале работы с США по возобновлению выдачи виз
Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.
«Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, — создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться», — сказал он. Въезд граждан США на территорию России после возобновления авиасообщения будет возможен после постановления правительства, которого пока нет.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
По итогам состоявшегося 16 июня в Женеве российско-американского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, в числе прочего договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов.