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В МИД России заявили о скором начале работы с США по возобновлению выдачи виз

Ведомости

Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

«Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, — создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться», — сказал он. Въезд граждан США на территорию России после возобновления авиасообщения будет возможен после постановления правительства, которого пока нет.

С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.

По итогам состоявшегося 16 июня в Женеве российско-американского саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, в числе прочего договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В апреле уже посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов.

Ранее по теме: Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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