В МИД России заявили о скором начале работы с США по возобновлению выдачи виз

«Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, — создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться», — сказал он. Въезд граждан США на территорию России после возобновления авиасообщения будет возможен после постановления правительства, которого пока нет.