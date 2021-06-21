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Путин призвал провести предвыборную кампанию без оскорблений и «пустых обещаний»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы седьмого созыва призвал провести предстоящую предвыборную кампанию с нижнюю палату парламента «чисто и честно», без взаимных оскорблений и «пустых обещаний». Трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий — чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, не выполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 90-х годах», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что только содержательный и построенный на принципе уважения к оппонентам и россиянам стиль предвыборной конкуренции может послужить «прогрессивному и качественному» развитию парламентаризма и многопартийности в стране. Кроме того, это должно укрепить доверие граждан ко всем институтам власти, являющееся основой для движения вперед и достижения национальных целей развития, отметил он.

Путин добавил, что выборы нужно провести таким образом, чтобы легитимность их результатов ни у кого не вызывала сомнений. Состав будущей Госдумы восьмого созыва должен объективно отражать волю людей и суверенный выбор граждан России, заявил глава государства.

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, а Госдума седьмого созыва завершила свою работу, проведя заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата парламента соберется на заседание в новом составе уже после выборов.

Ранее по теме: В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке кандидатов на выборы в Госдуму

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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