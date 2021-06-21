Путин призвал провести предвыборную кампанию без оскорблений и «пустых обещаний»

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий — чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, не выполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошел и остался в 90-х годах», — сказал президент.