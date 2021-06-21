США и Канада вслед за ЕС ввели новые санкции против Белоруссии

Санкции против силовых ведомств и чиновников Белоруссии введены названными странами в связи с результатами выборов и протестными акциями в Белоруссии в августе 2020 г. Тогда действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Еще одним поводом стала экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс. Ему пришлось приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под арестом в Минске.