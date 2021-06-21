США и Канада вслед за ЕС ввели новые санкции против Белоруссии
США ввели новые санкции в связи с ситуацией в Белоруссии. Под ограничения попали 16 физлиц, включая ряд высокопоставленных белорусских чиновников, а также пять ведомств и организаций, в частности, КГБ, подразделения МВД и минский изолятор на улице Окрестина, сообщает американский Минфин. Ограничения ввели также Канада и Великобритания
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило 16 физических и пять юридических лиц в ответ на эскалацию насилия и репрессий», — говорится в сообщении ведомства. Поводом для этого Минфин США называет как события с белорусскими выборами 2020 г., так и ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair.
В частности, новые санкции США касаются главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, командующего внутренними войсками МВД страны Николая Карпенкова, генпрокурора Андрея Шведа, командира спецподразделения КГБ «Альфа» Сергея Зубкова, начальника милиции Минска Михаила Гриба, замминистра юстиции Сергея Калиновского, а также названных «ближайшими соратниками президента Александра Лукашенко» его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт и спикера верхней палаты парламента страны Натальи Кочановой.
Санкции Минфина США означают, что вся собственность и активы обозначенных в списке лиц (в том числе при доле в 50 и более процентов), находящиеся на американской территории, будут заморожены. Также им, в их пользу или в их интересах запрещается перечислять и передавать любые вклады, средства, товары или услуги.
Аналогичные санкции против 17 физических лиц и пяти компаний в связи с ситуацией в Белоруссии сегодня ввела Канада. Она, как ранее сегодня ЕС, наложила ограничения на «Белаэронавигацию», автопроизводителей »МАЗ» и «БелАЗ», «Новую нефтяную компанию» и Bremino Group. В число попавших под ограничения физлиц вошли глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, его заместитель Андрей Гурцевич, глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед и другие. Британские власти ввели санкции против названных лиц, а также «Белаэронавигации» и Белорусской нефтяной компании (БНК).
Санкции против силовых ведомств и чиновников Белоруссии введены названными странами в связи с результатами выборов и протестными акциями в Белоруссии в августе 2020 г. Тогда действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Еще одним поводом стала экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего 23 мая рейс Афины-Вильнюс. Ему пришлось приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под арестом в Минске.