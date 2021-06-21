В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев при обстреле ВСУ
В результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии разграничения в Донбассе погибли четверо ополченцев непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
«Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка. — прим. ред.) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», — приводит агентство сообщение управления Народной милиции ДНР.
После, по данным милиции ДНР, из гранатомета была также обстреляна и эвакуационная группа, следовавшая за ранеными и телами погибших в санитарном автомобиле. Там были убиты один и ранены четыре человека, несмотря на договоренность о «режиме тишины» для этой операции.
В середине июня в результате обстрела ВСУ погибли пять ополченцев непризнанной Луганской народной республики (ЛНР). Как сообщили в командовании луганской Народной милиции, ее военнослужащие были убиты диверсантами из отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ), а целью нападения — «вызов ответного огня» для обвинения в несоблюдении минских соглашений. В ВСУ данные обвинения опровергли, заявив, что ополченцы «сами убили друг друга» в результате потасовки.
Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась в начале мая. В марте-апреле от взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В мае российские войска были отведены от украинской границы. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.