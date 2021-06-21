В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев при обстреле ВСУ

Очередная эскалация конфликта в Донбассе завершилась в начале мая. В марте-апреле от взаимных обстрелов на линии разграничения гибли как военнослужащие ВСУ и члены формирований непризнанных республик, так и мирные жители. Кроме того, в Киеве и Вашингтоне заявили, что Россия концентрирует свои регулярные войска и флот на границах Украины, в частности, в Крыму. В мае российские войска были отведены от украинской границы. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский допускали возможность встречи для обсуждения двусторонних вопросов, однако так и не определили дату и время.