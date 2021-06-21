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Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Ведомости

Политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 г., завершен, с завтрашнего дня можно приступить к нормальной работе, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Политик назвал прошедшие выборы «новой главой в истории Армении и Арцаха» (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), добавив, что намерен начать консультации со всеми политическими силами страны, которые настроены на диалог.

«Завтра утром я начинаю политические консультации с теми политическими силами, которые участвовали в выборах и готовы к конструктивному диалогу», — заключил Пашинян.

Ранее сегодня партия «Гражданский договор» Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент страны. Она набрала 53,92% голосов. По данным армянского ЦИК, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,23% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%. Ранее Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной». 

Политический кризис в Армении начался после 9 ноября, когда страна подписала с Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Карабахе при посредничестве России. Оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве» и провела ряд акций протеста. В феврале 2021 г. Пашинян вошел в конфликт с военным руководством, потребовавшим его отставки, конфликт закончился отставкой главы Генштаба Оника Гаспаряна и первого заместителя Тиграна Хачатряна.

Сам премьер-министр назвал это попыткой военного переворота. Оппозиция также ответила на это рядом акций протеста, после чего Пашинян анонсировал внеочередные парламентские выборы и допустил свою отставку, если так решит народ Армении. В мае парламент не переизбрал его на должность главы правительства, после выборов он должен покинуть пост.

Ранее по теме: Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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