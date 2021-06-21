Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

«Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку в стране диктатуры закона», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). Политик назвал прошедшие выборы «новой главой в истории Армении и Арцаха» (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), добавив, что намерен начать консультации со всеми политическими силами страны, которые настроены на диалог.