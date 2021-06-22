Антонов рассказал о предложениях России к США после саммита в Женеве

Все участники встречи, по словам посла, уехали из Женевы с надеждой на стабилизацию российско-американских отношений. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру. Потому что от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире», — рассказал Антонов.