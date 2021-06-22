Антонов рассказал о предложениях России к США после саммита в Женеве
Российская сторона направила властям США предложения в развитие договоренностей на саммите президентов двух стран в Женеве, сообщил ТАСС со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.
Все участники встречи, по словам посла, уехали из Женевы с надеждой на стабилизацию российско-американских отношений. «Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру. Потому что от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всем мире», — рассказал Антонов.
В первые часы своего пребывания в США российские дипломаты направили предложения о встречах американским коллегам, о необходимости серьезного разговора. Антонов подчеркнул, что «Россия и США несут особую ответственность за международный мир и безопасность».
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.