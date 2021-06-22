Медведев заявил о наращивании иностранного военного присутствия у границ России
Рядом с границами России в Арктике наблюдается наращивание иностранного военного присутствия, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов страны в Арктике.
«Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны», — сказал он, добавив, что подобная политика «абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом» (цитата по ТАСС).
По словам Медведева, ответом на попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Арктике и сформировать условия для «антироссийских провокаций» может стать усиление группировки российских войск в регионе и ее оснащение современными видами вооружений. Такая работа ведется на протяжении нескольких последних лет.
Зампредседателя Совбеза добавил, что Россия уже существенно расширила свое присутствие в Арктике. При этом он подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, развития «взаимовыгодного партнерства».
Продолжение освоения Арктики Медведев назвал важной задачей, стоящей перед Россией. Необходимо и дальше активно искать и разрабатывать месторождения газа, нефти и прочих минерально-сырьевых ресурсов, а также развивать Северный морской путь и строить крупные транспортные и энергетические объекты, отметил он.