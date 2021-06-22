Медведев заявил о наращивании иностранного военного присутствия у границ России

По словам Медведева, ответом на попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Арктике и сформировать условия для «антироссийских провокаций» может стать усиление группировки российских войск в регионе и ее оснащение современными видами вооружений. Такая работа ведется на протяжении нескольких последних лет.