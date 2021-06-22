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Медведев заявил о наращивании иностранного военного присутствия у границ России

Ведомости

Рядом с границами России в Арктике наблюдается наращивание иностранного военного присутствия, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов страны в Арктике.

«Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны», — сказал он, добавив, что подобная политика «абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом» (цитата по ТАСС).

По словам Медведева, ответом на попытки других стран дестабилизировать ситуацию в Арктике и сформировать условия для «антироссийских провокаций» может стать усиление группировки российских войск в регионе и ее оснащение современными видами вооружений. Такая работа ведется на протяжении нескольких последних лет.

Зампредседателя Совбеза добавил, что Россия уже существенно расширила свое присутствие в Арктике. При этом он подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе, развития «взаимовыгодного партнерства».

Продолжение освоения Арктики Медведев назвал важной задачей, стоящей перед Россией. Необходимо и дальше активно искать и разрабатывать месторождения газа, нефти и прочих минерально-сырьевых ресурсов, а также развивать Северный морской путь и строить крупные транспортные и энергетические объекты, отметил он.

Ранее по теме: В Кремле объяснили отсутствие Медведева в списке кандидатов на выборы в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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