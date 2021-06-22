США начали установку в Польше систем ПРО Aegis Ashore

Полностью строительство этой базы ПРО США в Польше завершится в 2022 г. Сейчас готовность проекта составляет примерно в 95%. База будет использоваться для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Кроме того, комплекс может использоваться и как противоспутниковое оружие. В 2008 г. ракетой Aegis Ashore над Тихим океаном был уничтожен вышедший из строя американский разведывательный спутник, который мог неуправляемо сойти с орбиты.