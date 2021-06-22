США начали установку в Польше систем ПРО Aegis Ashore
США начали установку систем противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше. Об этом говорится в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).
Ранее, в марте, на этой базе в Польше была протестирована работа ряда отдельных элементов системы ПРО — радара SPY-1D(V) и системы управления огнем. Теперь началась установка основной системы вооружений Aegis Ashore.
Полностью строительство этой базы ПРО США в Польше завершится в 2022 г. Сейчас готовность проекта составляет примерно в 95%. База будет использоваться для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Кроме того, комплекс может использоваться и как противоспутниковое оружие. В 2008 г. ракетой Aegis Ashore над Тихим океаном был уничтожен вышедший из строя американский разведывательный спутник, который мог неуправляемо сойти с орбиты.
Система ПРО Aegis Ashore, которая будет использоваться на базе в Редзиково, пока полностью развернута на некоторых кораблях ВМС США и, стационарно — в Румынии и Японии. Планы по массированной установке комплексов озвучивались с 2009 г. и вызывали неоднократные протесты со стороны России.
В октябре 2020 г. президент России Владимир Путин предложил отказаться от размещения на базах США и НАТО в Европе (в Польше и Румынии) ракет Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41.