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США начали установку в Польше систем ПРО Aegis Ashore

Ведомости

США начали установку систем противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе Редзиково в Польше. Об этом говорится в заявлении американского Агентства противоракетной обороны (MDA).

Ранее, в марте,  на этой базе в Польше была протестирована работа ряда отдельных элементов системы ПРО — радара SPY-1D(V) и системы управления огнем. Теперь началась установка основной системы вооружений Aegis Ashore.

Полностью строительство этой базы ПРО США в Польше завершится в 2022 г. Сейчас готовность проекта составляет примерно в 95%. База будет использоваться для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Кроме того, комплекс может использоваться и как противоспутниковое оружие. В 2008 г. ракетой Aegis Ashore над Тихим океаном был уничтожен вышедший из строя американский разведывательный спутник, который мог неуправляемо сойти с орбиты.

Система ПРО Aegis Ashore, которая будет использоваться на базе в Редзиково, пока полностью развернута на некоторых кораблях ВМС США и, стационарно — в Румынии и Японии. Планы по массированной установке комплексов озвучивались с 2009 г. и вызывали неоднократные протесты со стороны России.

В октябре 2020 г. президент России Владимир Путин предложил отказаться от размещения на базах США и НАТО в Европе (в Польше и Румынии) ракет Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41.

Ранее по теме: Россия снова призвала не размещать в Европе ракеты средней дальности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных