Шойгу заявил о заинтересованности других стран в эскалации конфликта с Россией
Некоторые европейские государства в настоящий момент заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе IX Московской конференции по международной безопасности. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».
Так, в своем заявлении Шойгу отметил, что саммит НАТО, который состоялся 14 июня в Брюсселе, подтвердил, что блок из регионального трансформировался в глобальный военно-политический союз, главная задача которого — сдерживание России и Китая.
«Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств – членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках совета Россия – НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях, тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией», — сказал Шойгу.
По словам министра, сегодня в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Он указал на наращивание НАТО числа группировок высокой степени готовности, отрабатывающих маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Вдобавок министр обратил внимание на наращивание интенсивности военной деятельности других стран в Арктике.
Ситуацию в Европе глава российского военного ведомства охарактеризовал как взрывоопасную. Шойгу указал на необходимость принятия ряда мер по ее деэскалации, в том числе отведения районов учений от линии соприкосновения и увелечения транспарентности в сфере применения ракет средней и меньшей дальности.