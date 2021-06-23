Шойгу заявил о заинтересованности других стран в эскалации конфликта с Россией

«Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств – членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках совета Россия – НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях, тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией», — сказал Шойгу.