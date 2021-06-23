Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Шойгу заявил о заинтересованности других стран в эскалации конфликта с Россией

Ведомости

Некоторые европейские государства в настоящий момент заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе IX Московской конференции по международной безопасности. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

Так, в своем заявлении Шойгу отметил, что саммит НАТО, который состоялся 14 июня в Брюсселе, подтвердил, что блок из регионального трансформировался в глобальный военно-политический союз, главная задача которого — сдерживание России и Китая.

«Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств – членов, совершенствование потенциала ядерного сдерживания закрепляет на годы военное противостояние в Европе. При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках совета Россия – НАТО, не снижает напряженности в двусторонних отношениях, тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией», — сказал Шойгу.

По словам министра, сегодня в Европе закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Он указал на наращивание НАТО числа группировок высокой степени готовности, отрабатывающих маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Вдобавок министр обратил внимание на наращивание интенсивности военной деятельности других стран в Арктике.

Ситуацию в Европе глава российского военного ведомства охарактеризовал как взрывоопасную. Шойгу указал на необходимость принятия ряда мер по ее деэскалации, в том числе отведения районов учений от линии соприкосновения и увелечения транспарентности в сфере применения ракет средней и меньшей дальности.

Ранее по теме: Медведев заявил о наращивании иностранного военного присутствия у границ России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных