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Юрист сообщил о требовании Роскомнадзора к Google закрыть сайт «Умного голосования»

Ведомости

Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование» команды основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального, созданного для противодействия кандидатам от «Единой России». Об этом сообщил в своем Facebook юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.

«Роскомнадзор удовлетворил нашу жалобу на неправомерные действия команды Навального. Google направлено требование о прекращении технической поддержки сайта "Умного голосования", — написал Еланцев. К посту он прикрепил ответ от ведомства о направлении к компании Google LLC письма с требованием оказания содействия по "пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта".

Свою жалобу Еланцев объяснил тем, что сайт «Умного голосования» собирает данные россиян с целью использования «чрезмерного массива информации на сентябрьских выборах в сомнеительных политтехнологиях», а также «передачи этих данных в США». На момент написания заметки Роскомнадзор публично не сообщал о направлении требования к Google. «Ведомости» направили запрос в регулятор.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой Навального. Проект предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com, и проект продолжил работу. Роскомнадзор не пытался повторно заблокировать сайт.

Ранее по теме: Почему поддержка «Умного голосования» становится рискованной
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных