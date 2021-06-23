Юрист сообщил о требовании Роскомнадзора к Google закрыть сайт «Умного голосования»
Роскомнадзор обратился к Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта «Умное голосование» команды основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального, созданного для противодействия кандидатам от «Единой России». Об этом сообщил в своем Facebook юрист Андрей Еланцев, направивший жалобу в ведомство.
«Роскомнадзор удовлетворил нашу жалобу на неправомерные действия команды Навального. Google направлено требование о прекращении технической поддержки сайта "Умного голосования", — написал Еланцев. К посту он прикрепил ответ от ведомства о направлении к компании Google LLC письма с требованием оказания содействия по "пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта".
Свою жалобу Еланцев объяснил тем, что сайт «Умного голосования» собирает данные россиян с целью использования «чрезмерного массива информации на сентябрьских выборах в сомнеительных политтехнологиях», а также «передачи этих данных в США». На момент написания заметки Роскомнадзор публично не сообщал о направлении требования к Google. «Ведомости» направили запрос в регулятор.
«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой Навального. Проект предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com, и проект продолжил работу. Роскомнадзор не пытался повторно заблокировать сайт.