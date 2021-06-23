Юрист сообщил о требовании Роскомнадзора к Google закрыть сайт «Умного голосования»

«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой Навального. Проект предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии. Сайт проекта был запущен в 2018 г., после чего Роскомнадзор добавил его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. В итоге сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com, и проект продолжил работу. Роскомнадзор не пытался повторно заблокировать сайт.