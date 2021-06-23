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Военного атташе Британии вызвали в Минобороны после инцидента с эсминцем у Крыма

Ведомости

Военного атташе британского посольства в Москве вызвали в Минобороны после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российского военного ведомства.

«Британский военный атташе после пограничного инцидента с эсминцем Defender вызван в Минобороны России», — говорится в сообщении. Других подробностей пока не сообщалось.

Ранее Минобороны России заявило, что сегодня днем британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

Defender ранее прибыл в Одессу в канун совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля, задействуют около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 летательных аппаратов и более 100 автомобилей и бронетехники. Маневры пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.

Ранее по теме: Минобороны Британии прокомментировало инцидент с эсминцем Defender у Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных