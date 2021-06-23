Военного атташе Британии вызвали в Минобороны после инцидента с эсминцем у Крыма
Военного атташе британского посольства в Москве вызвали в Минобороны после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российского военного ведомства.
«Британский военный атташе после пограничного инцидента с эсминцем Defender вызван в Минобороны России», — говорится в сообщении. Других подробностей пока не сообщалось.
Ранее Минобороны России заявило, что сегодня днем британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.
Defender ранее прибыл в Одессу в канун совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля, задействуют около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 летательных аппаратов и более 100 автомобилей и бронетехники. Маневры пройдут в Херсонской и Николаевской областях Украины.