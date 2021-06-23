Путин рекомендовал Кадырову вновь выдвинуться на пост главы Чечни
Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Чечни Рамзану Кадырову снова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу», — сказал Путин. Кадыров ответил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».
«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», — добавил Путин, говоря о руководстве Кадырова регионом. Российский президент отмети, что нынешний глава Чечни отличился не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики и социальной сферы республики.
Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор остается у власти.