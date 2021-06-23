Путин рекомендовал Кадырову вновь выдвинуться на пост главы Чечни

«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», — добавил Путин, говоря о руководстве Кадырова регионом. Российский президент отмети, что нынешний глава Чечни отличился не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики и социальной сферы республики.