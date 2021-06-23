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Путин рекомендовал Кадырову вновь выдвинуться на пост главы Чечни

Ведомости

Президент России Владимир Путин рекомендовал главе Чечни Рамзану Кадырову снова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу», — сказал Путин. Кадыров ответил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».

«При вашем личном участии, непосредственном, иногда действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов РФ. Это точно совершенно», — добавил Путин, говоря о руководстве Кадырова регионом. Российский президент отмети, что нынешний глава Чечни отличился не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики и социальной сферы республики.

Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор остается у власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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