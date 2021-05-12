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В Кремле отреагировали на слова Кадырова в адрес Израиля

Ведомости

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Восточном Иерусалиме не являются официальной позицией России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

10 мая Кадыров в своем Telegram-канале призвал Израиль извиниться за силовую операцию в Восточном Иерусалиме.

На вопрос, считают ли в Кремле Кадырова уполномоченным делать такие заявления, Песков сказал: «Внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства по Конституции, эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении МИДа».

«Мы призываем обе стороны к сдержанности, мы чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские. И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь прежде всего на соответствующие резолюции Совета Безопасности [ООН]», — добавил представитель Кремля.

7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.

Глава Чечни назвал операцию Израиля «ничем не оправданной». «Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить», — написал Кадыров.

Ранее по теме: «Хамас» и Израиль обменялись ракетными ударами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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