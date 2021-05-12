В Кремле отреагировали на слова Кадырова в адрес Израиля
Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Восточном Иерусалиме не являются официальной позицией России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10 мая Кадыров в своем Telegram-канале призвал Израиль извиниться за силовую операцию в Восточном Иерусалиме.
На вопрос, считают ли в Кремле Кадырова уполномоченным делать такие заявления, Песков сказал: «Внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства по Конституции, эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении МИДа».
«Мы призываем обе стороны к сдержанности, мы чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские. И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь прежде всего на соответствующие резолюции Совета Безопасности [ООН]», — добавил представитель Кремля.
7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.
Глава Чечни назвал операцию Израиля «ничем не оправданной». «Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить», — написал Кадыров.