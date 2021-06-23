Захарова назвала ложью заявления Британии по инциденту в Черном море

«Кто же врет: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не все же британским спецслужбам подставлять «Би-би-си». В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», — написала Захарова.