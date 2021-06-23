Захарова назвала ложью заявления Британии по инциденту в Черном море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления британского посольства в Москве и Минобороны страны об инциденте с эсминцем Defender в Черном море. Заявление Захаровой опубликовано в ее Telegram-канале.
23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
В своей публикации Захарова привела сообщения британского Минобороны, которое опровергло информацию о предупредительных выстрелах по своему кораблю, посольства королевства, которое назвало описание событий российской стороной «неточным», и журналиста «Би-би-си». Последний, находившись на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды, а также сообщил, что слышал выстрелы.
«Кто же врет: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не все же британским спецслужбам подставлять «Би-би-си». В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», — написала Захарова.
Как ранее сообщало российское военное ведомство, российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.
По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.