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Захарова назвала ложью заявления Британии по инциденту в Черном море

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления британского посольства в Москве и Минобороны страны об инциденте с эсминцем Defender в Черном море. Заявление Захаровой опубликовано в ее Telegram-канале.

23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

В своей публикации Захарова привела сообщения британского Минобороны, которое опровергло информацию о предупредительных выстрелах по своему кораблю, посольства королевства, которое назвало описание событий российской стороной «неточным», и журналиста «Би-би-си». Последний, находившись на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды, а также сообщил, что слышал выстрелы.

«Кто же врет: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не все же британским спецслужбам подставлять «Би-би-си». В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», — написала Захарова.

Как ранее сообщало российское военное ведомство, российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.

По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

Ранее по теме: Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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