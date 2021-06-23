Посол РФ в Британии прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море

В ответ на вопрос журналистки канала о том, не ожидает ли российский посол ответных мер со стороны Лондона после инцидента, Келин заявил: «Нет, не думаю. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах? Лондон все время спрашивает, что делают российские корабли в Северном море, хотя оно очень далеко от территориальных вод Соединенного Королевства».