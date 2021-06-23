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Посол РФ в Британии прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море

Ведомости

Великобритания в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море нарушила соглашение о предотвращении инцидентов на море, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4 News.

«Он (корабль Британии) не ответил на несколько предупреждений, предупреждения делались каждые 10 минут. Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 г. о предотвращении инцидентов на море», — сказал он.

Говоря об огне со стороны российских военных, дипломат подчеркнул, что выстрелы были «ненастоящими» и производились с целью предупреждения, так как корабль не отвечал на требования.

В ответ на вопрос журналистки канала о том, не ожидает ли российский посол ответных мер со стороны Лондона после инцидента, Келин заявил: «Нет, не думаю. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах? Лондон все время спрашивает, что делают российские корабли в Северном море, хотя оно очень далеко от территориальных вод Соединенного Королевства».

Кроме этого, российский дипломат призвал к «большей осторожности при перемещении кораблей».

Ранее Минобороны России заявило, что сегодня днем британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.

В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.

Ранее по теме: Минобороны представило видео инцидента с британским эсминцем в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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