Посол РФ в Британии прокомментировал инцидент с эсминцем в Черном море
Великобритания в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море нарушила соглашение о предотвращении инцидентов на море, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4 News.
«Он (корабль Британии) не ответил на несколько предупреждений, предупреждения делались каждые 10 минут. Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 г. о предотвращении инцидентов на море», — сказал он.
Говоря об огне со стороны российских военных, дипломат подчеркнул, что выстрелы были «ненастоящими» и производились с целью предупреждения, так как корабль не отвечал на требования.
В ответ на вопрос журналистки канала о том, не ожидает ли российский посол ответных мер со стороны Лондона после инцидента, Келин заявил: «Нет, не думаю. Скажите, пожалуйста, что ваш корабль делал в наших территориальных водах? Лондон все время спрашивает, что делают российские корабли в Северном море, хотя оно очень далеко от территориальных вод Соединенного Королевства».
Кроме этого, российский дипломат призвал к «большей осторожности при перемещении кораблей».
Ранее Минобороны России заявило, что сегодня днем британский эсминец Defender нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М из сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
В то же время в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал, равно как и не сбрасывал бомбы по курсу. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.