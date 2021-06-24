Песков оценил предложение Путина к Кадырову баллотироваться на новый срок

Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни, через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор уже 14 лет остается у власти. В то же время в соседнем Дагестане руководитель сменился в октябре 2020 г. — временно исполняющим обязанности главы республики стал Сергей Меликов, сменивший работавшего два года (2018-2020 гг.) на этом посту Владимира Васильева. В также граничащей с Чечней Ингушетии врио главы республики с 2019 г. является Махмуд-Али Калиматов, сменивший на этой должности Юнус-Бека Евкурова. Тот возглавлял Ингушетию 11 лет — с 2008 по 2019 г., покинув пост после массовых протестов на фоне территориального спора с Чечней.