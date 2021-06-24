Песков оценил предложение Путина к Кадырову баллотироваться на новый срок
Предложение президента Владимира Путина к главе Чечни Рамзану Кадырову баллотироваться на новый срок после 14 лет у власти на фоне смены других глав республик на Северном Кавказе объясняется особенностями этой республики. Также на это повлияла положительная оценка работы руководителя Чечни президентом, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, здесь можно говорить только о конкретно взятой республике. Что касается Чеченской республики, то да, действительно, президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается», — сказал Песков. Кадыров, по его словам, имеет «достаточно серьезный опыт по руководству регионом».
«Начал он руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн и сейчас конечно это совсем другой, процветающий регион, развивающийся регион. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом прошел Рамзан Кадыров», — отметил Песков. Он признал, что в Чечне «не без проблем», но, «с другой стороны, проблемы есть везде».
Отвечая на вопрос про сведения о нарушении прав человека в Чечне Песков заявил, что Кремль «не может давать общие оценки» в этой сфере и «эти вопросы нужно задавать правозащитникам», в частности, Совету по правам человека при президенте (СПЧ). «Для Кремля главное, чтобы соблюдалась законность и чтобы все, что происходит в республике соответствовало законам Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Накануне Путин в разговоре по видеосвязи с Кадыровым рекомендовал ему снова участвовать в выборах главы региона в единый день голосования 19 сентября. Российский президент отметил, что глава Чечни «в материале», работает эффективно и знает «ситуацию изнутри». Кадыров ответил, что готов «выполнить любой приказ, любые поручения».
Рамзан Кадыров в 2005 г. стал премьер-министром Чечни, через год после смерти своего отца, предыдущего главы республики Ахмата Кадырова. Официально Рамзан Кадыров возглавил республику в 2007 г. по результатам выборов и с тех пор уже 14 лет остается у власти. В то же время в соседнем Дагестане руководитель сменился в октябре 2020 г. — временно исполняющим обязанности главы республики стал Сергей Меликов, сменивший работавшего два года (2018-2020 гг.) на этом посту Владимира Васильева. В также граничащей с Чечней Ингушетии врио главы республики с 2019 г. является Махмуд-Али Калиматов, сменивший на этой должности Юнус-Бека Евкурова. Тот возглавлял Ингушетию 11 лет — с 2008 по 2019 г., покинув пост после массовых протестов на фоне территориального спора с Чечней.