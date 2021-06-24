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Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в парламент Армении

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с успешным проведением выборов в парламент, где победила партия политика «Гражданский договор», набравшая более 50% голосов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении», — говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств подтвердили «обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений».

Кроме того, Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации договоренностей по урегулированию ситуации в нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. «Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе», — заключили в Кремле.

Партия «Гражданский договор» Пашиняна 21 июня победила на досрочных выборах в парламент Армении. Она набрала 53,92% голосов. По данным армянского ЦИК, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,23% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%. Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной», а с внеочередными выборами закончился политический кризис в стране, начавшийся в ноябре 2020 г. после окончания второй войны в Нагорном Карабахе.

Поводом для начала кризиса стало подписание правительством Пашиняна соглашения с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе при посредничестве России. Оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве» и провела ряд акций протеста. В феврале 2021 г. Пашинян вошел в конфликт с военным руководством, потребовавшим его отставки, конфликт закончился отставкой главы Генштаба Оника Гаспаряна и первого заместителя Тиграна Хачатряна.

Ранее по теме: Никол Пашинян продолжит руководить Арменией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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