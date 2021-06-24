Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах в парламент Армении

Партия «Гражданский договор» Пашиняна 21 июня победила на досрочных выборах в парламент Армении. Она набрала 53,92% голосов. По данным армянского ЦИК, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,23% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%. Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной», а с внеочередными выборами закончился политический кризис в стране, начавшийся в ноябре 2020 г. после окончания второй войны в Нагорном Карабахе.