Премьер-министр Нидерландов отказался от саммита с Путиным
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет участвовать в саммите с президентом России Владимиром Путиным, провести который предложила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает голландская вещательная ассоциация NOS.
«Я не буду в этом участвовать», — прокомментировал он идею о проведении встречи.
NOS уточняет, что подобная реакция Рютте обусловлена инцидентом с крушением малазийского «Боинг-777», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, в июле 2014 г. под Донецком. Тогда погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе граждане Нидерландов. Эта страна возлагает ответственность за случившееся на Россию. При этом в Москве такие обвинения назвали голословными.
Вчера газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами Европейского союза (ЕС). Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источников газеты, дело в том, что в Германии оценивают состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Путина и президента США Джо Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.
Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил получение Кремлем соответствующего предложения от Меркель. Однако подготовка ко встрече пока не ведется, уточнил он. Песков добавил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом ЕС, который проходит в Брюсселе, а также за оценками инициативы Меркель со стороны участников встречи.