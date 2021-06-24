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Премьер-министр Нидерландов отказался от саммита с Путиным

Ведомости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет участвовать в саммите с президентом России Владимиром Путиным, провести который предложила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает голландская вещательная ассоциация NOS.

«Я не буду в этом участвовать», — прокомментировал он идею о проведении встречи.

NOS уточняет, что подобная реакция Рютте обусловлена инцидентом с крушением малазийского «Боинг-777», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, в июле 2014 г. под Донецком. Тогда погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе граждане Нидерландов. Эта страна возлагает ответственность за случившееся на Россию. При этом в Москве такие обвинения назвали голословными.

Вчера газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами Европейского союза (ЕС). Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источников газеты, дело в том, что в Германии оценивают состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Путина и президента США Джо Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил получение Кремлем соответствующего предложения от Меркель. Однако подготовка ко встрече пока не ведется, уточнил он. Песков добавил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом ЕС, который проходит в Брюсселе, а также за оценками инициативы Меркель со стороны участников встречи.

Ранее по теме: В Кремле подтвердили инициативу Меркель о проведении саммита Путина с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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