Путин и Эрдоган обсудили Нагорный Карабах и Сирию
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирию, возобновление авиасообщения с Турцией и поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», — говорится в сообщении Кремля.
В контексте обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе Путин и Эрдоган также подтвердили готовность к продолжению координации двух стран. Помимо этого, стороны подчеркнули важность совместной деятельности военных России и Турции для предотвращения эскалации напряженности на северо-востоке Сирии и в сирийской провинции Идлиб.
«Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V»», — добавили в Кремле.
Глава российского государства также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джо Байденом, Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях.