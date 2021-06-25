ЕС поручил Боррелю проработать варианты новых санкций против России

«ЕС подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его государств-членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении ЕС. С этой целью ЕС также предлагает Комиссии и высокому представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — сказано в документе.