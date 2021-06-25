Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

ЕС поручил Боррелю проработать варианты новых санкций против России

Ведомости

Представители стран-участниц Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю проработать варианты новых ограничительных мер против России, которые могут применяться в будущем. Текст соответствующего заявления опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс.

«ЕС подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его государств-членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении ЕС.  С этой целью ЕС также предлагает Комиссии и высокому представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — сказано в документе.

Уточняется, что это необходимо для повышения устойчивости ЕС. Кроме того, страны-участницы союза заявили, что ожидают от руководства России прекращения действий, направленных против ЕС и третьих стран.

При этом государства-члены союза подтвердили готовность к избирательному взаимодействию с Россией в представляющих для них интерес областях. Сюда относятся, например, темы климата и здравоохранения, вопросы внешней политики и безопасности. Подчеркивается, что ЕС изучит форматы и условия диалога с Россией.

В заявлении ничего не сказано о решении по предложению канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит с участием президента России Владимира Путина. Ранее сегодня СМИ сообщили, что соглашение по данному вопросу не было достигнуто и 12 представителей стран-участниц ЕС высказались против подобной инициативы.

Ранее по теме: СМИ узнали об отказе западных стран от саммита с Путиным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных