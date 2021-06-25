ЕС поручил Боррелю проработать варианты новых санкций против России
Представители стран-участниц Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе поручили Еврокомиссии (ЕК) и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю проработать варианты новых ограничительных мер против России, которые могут применяться в будущем. Текст соответствующего заявления опубликовал на своей странице в Twitter пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс.
«ЕС подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его государств-членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении ЕС. С этой целью ЕС также предлагает Комиссии и высокому представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — сказано в документе.
Уточняется, что это необходимо для повышения устойчивости ЕС. Кроме того, страны-участницы союза заявили, что ожидают от руководства России прекращения действий, направленных против ЕС и третьих стран.
При этом государства-члены союза подтвердили готовность к избирательному взаимодействию с Россией в представляющих для них интерес областях. Сюда относятся, например, темы климата и здравоохранения, вопросы внешней политики и безопасности. Подчеркивается, что ЕС изучит форматы и условия диалога с Россией.
В заявлении ничего не сказано о решении по предложению канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит с участием президента России Владимира Путина. Ранее сегодня СМИ сообщили, что соглашение по данному вопросу не было достигнуто и 12 представителей стран-участниц ЕС высказались против подобной инициативы.