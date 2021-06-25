Песков рассказал о новых технологиях на «Прямой линии» с Путиным
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным 30 июня состоится через мультиформатное приложение «Москва – Путину», с помощью которого граждане смогут задать вопросы главе государства в аудиовизуальном, звуковом или текстовом формате, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Камеры больше не нужны. И телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом», — сказал он.
Во время «Прямой линии» президент при участии ведущих будет выбирать вопросы от граждан или из представленных тем, или по региональному признаку, уточнил Песков. Трансляция мероприятия будет происходить также в прямом эфире.
Представитель Кремля отметил, что во время «Прямой линии» президенту будут заданы вопросы из всех регионов России. Путин будет иметь доступ ко всему массиву обращений, присланных гражданами.
Прямая линия с Путиным состоится 30 июня. Программа выйдет в 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Отправить вопрос можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня через специальное мобильное приложение «Москва – Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru.
Первая прямая линия с президентом состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента 17 декабря 2020 г.