Песков рассказал о новых технологиях на «Прямой линии» с Путиным

Первая прямая линия с президентом состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента 17 декабря 2020 г.