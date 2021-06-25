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Песков рассказал о новых технологиях на «Прямой линии» с Путиным

Ведомости

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным 30 июня состоится через мультиформатное приложение «Москва – Путину», с помощью которого граждане смогут задать вопросы главе государства в аудиовизуальном, звуковом или текстовом формате, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Камеры больше не нужны. И телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом», — сказал он.

Во время «Прямой линии» президент при участии ведущих будет выбирать вопросы от граждан или из представленных тем, или по региональному признаку, уточнил Песков. Трансляция мероприятия будет происходить также в прямом эфире.

Представитель Кремля отметил, что во время «Прямой линии» президенту будут заданы вопросы из всех регионов России. Путин будет иметь доступ ко всему массиву обращений, присланных гражданами.

Прямая линия с Путиным состоится 30 июня. Программа выйдет в 12:00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Отправить вопрос можно с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня через специальное мобильное приложение «Москва – Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru.

Первая прямая линия с президентом состоялась 24 декабря 2001 г. Всего это мероприятие проводилось 17 раз; когда Путин был премьер-министром, она называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным». В 2020 г. из-за пандемии прямая линия не состоялась, ее элементы были включены в пресс-конференцию президента 17 декабря 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных