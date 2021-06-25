Захарова назвала санкции ЕС против Белоруссии проявлением двойных стандартов

По ее словам, МИД России расценивает ограничительные меры в отношении Минска как «неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», а также как попытку подкупа политических сил, которые «в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями».