Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Захарова назвала санкции ЕС против Белоруссии проявлением двойных стандартов

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «категорически неприемлемыми» секторальные санкции ЕС в против Белоруссии. Решение о введении ограничительных мер она сочла проявлением двойных стандартов Евросоюза.

«Категорически неприемлемым считаем целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников. Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением «двойных стандартов» Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод», — сказала Захарова.

По ее словам, МИД России расценивает ограничительные меры в отношении Минска как «неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», а также как попытку подкупа политических сил, которые «в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями».

Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры для устойчивого и суверенного развития страны, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения вступят в силу с 25 июня и, в числе прочего, включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов.

Ранее по теме: ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных