Захарова назвала санкции ЕС против Белоруссии проявлением двойных стандартов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «категорически неприемлемыми» секторальные санкции ЕС в против Белоруссии. Решение о введении ограничительных мер она сочла проявлением двойных стандартов Евросоюза.
«Категорически неприемлемым считаем целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников. Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением «двойных стандартов» Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод», — сказала Захарова.
По ее словам, МИД России расценивает ограничительные меры в отношении Минска как «неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», а также как попытку подкупа политических сил, которые «в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции» с катастрофическими последствиями».
Россия намерена тесно координировать с Белоруссией меры для устойчивого и суверенного развития страны, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Ограничения вступят в силу с 25 июня и, в числе прочего, включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов.