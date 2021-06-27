Захарова назвала «нечистоплотной» политику НАТО в отношении Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) своими действиями сперва довела Украину до «состояния полураспада», после чего вспомнила о правовых ограничениях в вопросе включения страны в альянс. Так она прокомментировала слова посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, заявившей, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время.
«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения», — написала она в Telegram.
Слова немецкого посла также являются прекрасным примером отличия российского мировоззрения от идеологии стран НАТО, считает Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс рассматривает на данном этапе предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в организацию. Генсекретарь НАТО добавил, что Россия выступает категорически против вступления Украины и Грузии в организацию из-за угроз, которые это несет ее безопасности, однако голос России не будет решающим в этом вопросе. Украина и Грузия и 30 стран-членов НАТО будут решать, когда страны будут готовы к вступлению в альянс.