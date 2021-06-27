Захарова назвала «нечистоплотной» политику НАТО в отношении Украины

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс рассматривает на данном этапе предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в организацию. Генсекретарь НАТО добавил, что Россия выступает категорически против вступления Украины и Грузии в организацию из-за угроз, которые это несет ее безопасности, однако голос России не будет решающим в этом вопросе. Украина и Грузия и 30 стран-членов НАТО будут решать, когда страны будут готовы к вступлению в альянс.