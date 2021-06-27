Документы британских военных о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

Как отмечает BBC, документы показывают, что британская сторона ожидала, что Россия «может ответить агрессивно» на проход военного суда. В одной из презентаций были описаны два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми. Первый, «быстрый и профессиональный», включал участок близ побережья Крыма и должен был позволить взаимодействовать с Киевом в признаваемых Лондоном территориальных водах Украины. Второй вариант предусматривал проход вдали от спорных вод, однако британские военные сочли, что в глазах Москвы это может выглядеть как «страх или побег».