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Документы британских военных о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

Ведомости

Житель графства Кент на юго-востоке Англии обнаружил 22 июня на автобусной остановке документы британского минобороны с информацией о проходе эсминца HMS Defender у берегов Крыма, который состоялся 24 июня, сообщает BBC.

По информации телекомпании, «представитель общественности», осознав деликатный характер содержания документов, связался с редакцией. В BBC считают, что 50-страничная пачка бумаг, среди которых электронные письма и презентации, была составлена в офисе высокопоставленного сотрудника минобороны страны. Военные в свою очередь сообщили, что один из служащих сообщил об утере конфиденциальных документов, однако отказались от дальнейших комментариев.

Как отмечает BBC, документы показывают, что британская сторона ожидала, что Россия «может ответить агрессивно» на проход военного суда. В одной из презентаций были описаны два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми. Первый, «быстрый и профессиональный», включал участок близ побережья Крыма и должен был позволить взаимодействовать с Киевом в признаваемых Лондоном территориальных водах Украины. Второй вариант предусматривал проход вдали от спорных вод, однако британские военные сочли, что в глазах Москвы это может выглядеть как «страх или побег».

По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по данным The Telegraph, и принял решение о проходе судна у Крыма, заявил, что Лондон не признает присоединение полуострова к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.

Ранее по теме: В Великобритании признали риск эскалации в ходе инцидента в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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