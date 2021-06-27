В МИД России прокомментировали публикацию BBC о документах британских военных

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по данным The Telegraph, и принял решение о проходе судна у Крыма, заявил, что Лондон не признает присоединение полуострова к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.