В МИД России прокомментировали публикацию BBC о документах британских военных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram публикацию BBC о секретных документах британского минобороны, найденных на автобусной остановке и посвященных проходу эсминца HMS Defender у берегов Крыма.
«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?», — считает Захарова.
Ранее сегодня BBC сообщила, что в распоряжении редакции оказались документы, обнаруженные местным жителем на автобусной остановке в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня, за день до инцидента в Черном море. Военные в свою очередь сообщили, что один из служащих сообщил об утере конфиденциальных документов, однако дальнейшие комментарии сочли неуместными.
BBC утверждает, что в одной из презентаций описывались два возможных маршрута эсминца в Одессу: близ и вдали спорных вод. Военные, допускавшие, что Россия «может ответить агрессивно», выбрали все-таки первый вариант, поскольку Москва, по их мнению, могла бы увидеть в «безопасном» проходе судна на удалении от Крыма признаки слабости. Кроме того, «быстрый и профессиональный» маршрут должен продемонстрировать поддержку Украине, отмечает компания.
По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по данным The Telegraph, и принял решение о проходе судна у Крыма, заявил, что Лондон не признает присоединение полуострова к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.