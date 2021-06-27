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В МИД России прокомментировали публикацию BBC о документах британских военных

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram публикацию BBC о секретных документах британского минобороны, найденных на автобусной остановке и посвященных проходу эсминца HMS Defender у берегов Крыма.

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?», — считает Захарова.

Ранее сегодня BBC сообщила, что в распоряжении редакции оказались документы, обнаруженные местным жителем на автобусной остановке в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня, за день до инцидента в Черном море. Военные в свою очередь сообщили, что один из служащих сообщил об утере конфиденциальных документов, однако дальнейшие комментарии сочли неуместными.

BBC утверждает, что в одной из презентаций описывались два возможных маршрута эсминца в Одессу: близ и вдали спорных вод. Военные, допускавшие, что Россия «может ответить агрессивно», выбрали все-таки первый вариант, поскольку Москва, по их мнению, могла бы увидеть в «безопасном» проходе судна на удалении от Крыма признаки слабости. Кроме того, «быстрый и профессиональный» маршрут должен продемонстрировать поддержку Украине, отмечает компания. 

По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который, по данным The Telegraph, и принял решение о проходе судна у Крыма, заявил, что Лондон не признает присоединение полуострова к России, поэтому считает уместным использовать «украинские воды» «для перехода из пункта А в пункт Б». Проход корабля в Черном море он назвал законным.

Ранее по теме: Документы британских военных о проходе эсминца у Крыма нашли на автобусной остановке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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