Премьер Чехии заявил о существовании лишь одной версии инцидента во Врбетице

9 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Однако 25 апреля президент страны Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, но подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.