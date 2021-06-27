Премьер Чехии заявил о существовании лишь одной версии инцидента во Врбетице
К взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы, другие версии инцидента не рассматриваются, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima News.
«Мы убеждены, что это [взрывы на военных складах во Врбетице] было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», — цитирует его ТАСС.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.
9 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Однако 25 апреля президент страны Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, но подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.