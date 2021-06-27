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Премьер Чехии заявил о существовании лишь одной версии инцидента во Врбетице

Ведомости

К взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. причастны российские спецслужбы, другие версии инцидента не рассматриваются, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima News.

«Мы убеждены, что это [взрывы на военных складах во Врбетице] было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», — цитирует его ТАСС.

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.

9 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Однако 25 апреля президент страны Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, но подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.

Ранее по теме: Чемезов опроверг причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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