МИД Украины ответил на слова Путина о народах России и Украины

Ранее президент России в ходе прямой линии назвал Россию и Украину единым народом. Таким образом он объяснил отсутствие украинского государства в списке недружественных России стран, который был составлен в мае текущего года. При этом Путин назвал недружественным руководство Украины, а в качестве примера он привел проект украинского закона о «коренных народах», где русский народ объявляется некоренным.