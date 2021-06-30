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МИД Украины ответил на слова Путина о народах России и Украины

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о единстве народов России и Украины. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 г. РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — написал Кулеба.

По словам главы украинского МИД, «россияне — национальное меньшинство, права которого защищены конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом (Украины), поскольку имеют собственное государство».

Ранее президент России в ходе прямой линии назвал Россию и Украину единым народом. Таким образом он объяснил отсутствие украинского государства в списке недружественных России стран, который был составлен в мае текущего года. При этом Путин назвал недружественным руководство Украины, а в качестве примера он привел проект украинского закона о «коренных народах», где русский народ объявляется некоренным.

Ранее по теме: Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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