МИД Украины ответил на слова Путина о народах России и Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президента России Владимира Путина о единстве народов России и Украины. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.
«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 г. РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — написал Кулеба.
По словам главы украинского МИД, «россияне — национальное меньшинство, права которого защищены конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом (Украины), поскольку имеют собственное государство».
Ранее президент России в ходе прямой линии назвал Россию и Украину единым народом. Таким образом он объяснил отсутствие украинского государства в списке недружественных России стран, который был составлен в мае текущего года. При этом Путин назвал недружественным руководство Украины, а в качестве примера он привел проект украинского закона о «коренных народах», где русский народ объявляется некоренным.