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Рада приняла закон о коренных народах Украины

Ведомости

На заседании Верховной рады приняли закон «О коренных народах Украины», русские в этот перечень не включены. За принятие закона выступили 326 депутатов. Документ должен еще подписать президент страны Владимир Зеленский. Трансляцию заседания показал телеканал «112 Украина».

Из документа следует, что коренным народом является «автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины». Она является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины, передает телеканал.

В законе отдельно прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки, отмечает телеканал.

Коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им можно создавать свои учебные заведения, учиться на родном языке. Они также могут создавать свои СМИ и получать финансирование своих представительных органов из госбюджета.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ, объяснив таким образов невключение Украины в список недружественных стран. При этом глава российского государства подчеркну, что руководство Украины является недружественным. «Руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории», — сказал Путин.

Ранее по теме: МИД Украины ответил на слова Путина о народах России и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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