Рада приняла закон о коренных народах Украины
На заседании Верховной рады приняли закон «О коренных народах Украины», русские в этот перечень не включены. За принятие закона выступили 326 депутатов. Документ должен еще подписать президент страны Владимир Зеленский. Трансляцию заседания показал телеканал «112 Украина».
Из документа следует, что коренным народом является «автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины». Она является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины, передает телеканал.
В законе отдельно прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки, отмечает телеканал.
Коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им можно создавать свои учебные заведения, учиться на родном языке. Они также могут создавать свои СМИ и получать финансирование своих представительных органов из госбюджета.
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ, объяснив таким образов невключение Украины в список недружественных стран. При этом глава российского государства подчеркну, что руководство Украины является недружественным. «Руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории», — сказал Путин.