Рада приняла закон о коренных народах Украины

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ, объяснив таким образов невключение Украины в список недружественных стран. При этом глава российского государства подчеркну, что руководство Украины является недружественным. «Руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории», — сказал Путин.