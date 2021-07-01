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Захарова прокомментировала инцидент с кораблем Нидерландов в Черном море

Ведомости

МИД России считает действия корабля ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море сознательной провокацией, российские самолеты поднимались в воздух с целью недопущения нарушения границы РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захаров.

29 июня Минобороны Нидерландов обвинило обвинили Россию в создании «небезопасной ситуации» в Черном море: по заявлению военных, российские истребители выполняли полеты «опасно низко и близко» к кораблю ВМС Нидерландов Evertsen, а также имитировали атаки на судно.

«Вопреки утверждениям нидерландской стороны, полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen, который выполнял 24 июня проход в акватории Черного моря к юго-востоку от крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории. Чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», — сказала она.

«Ни о каком нарушении права на свободное мореходство или создании опасной ситуации тут не может быть и речи. Любые попытки интерпретировать это таким образом... мы будем считать недобросовестными вбросами», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Нидерланды не заявляли об инциденте на протяжении пяти дней: о нем стало известно только 29 июня, хотя события произошли 24 июня.

«Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами», — отметила Захарова.

«Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», — заключила она.

23 июня, согласно заявлению Минобороны России, британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в военном ведомстве.

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.

Ранее по теме: В Минобороны раскрыли подробности инцидента с военным кораблем Нидерландов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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