Захарова прокомментировала инцидент с кораблем Нидерландов в Черном море
МИД России считает действия корабля ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море сознательной провокацией, российские самолеты поднимались в воздух с целью недопущения нарушения границы РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захаров.
29 июня Минобороны Нидерландов обвинило обвинили Россию в создании «небезопасной ситуации» в Черном море: по заявлению военных, российские истребители выполняли полеты «опасно низко и близко» к кораблю ВМС Нидерландов Evertsen, а также имитировали атаки на судно.
«Вопреки утверждениям нидерландской стороны, полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen, который выполнял 24 июня проход в акватории Черного моря к юго-востоку от крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории. Чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», — сказала она.
«Ни о каком нарушении права на свободное мореходство или создании опасной ситуации тут не может быть и речи. Любые попытки интерпретировать это таким образом... мы будем считать недобросовестными вбросами», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Нидерланды не заявляли об инциденте на протяжении пяти дней: о нем стало известно только 29 июня, хотя события произошли 24 июня.
«Учитывая, что инцидент с Evertsen имел место на следующий день после случая с британским эсминцем Defender, трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами», — отметила Захарова.
«Напрашивается вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией», — заключила она.
23 июня, согласно заявлению Минобороны России, британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в военном ведомстве.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.