Захарова прокомментировала инцидент с кораблем Нидерландов в Черном море

«Вопреки утверждениям нидерландской стороны, полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen, который выполнял 24 июня проход в акватории Черного моря к юго-востоку от крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории. Чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», — сказала она.