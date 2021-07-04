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Песков: невыполнение минских соглашений Киевом затрудняет встречу Путина и Зеленского

Ведомости

Нежелание Киева выполнять минские соглашения затрудняет проведение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Украина не только не выполняет минские соглашения, но и пытается «размывать» их важность, говоря, что их можно чем-то заменить.

«Вы говорили, что не так с Украиной, что, кстати, наверное, затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну», — рассказал Песков.

По его мнению, такой настрой «не коррелируется» с тем давлением, которое, считает Песков, оказывается Киевом на своих внутренних политических оппонентов. 

В середине июня Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но конкретные шаги к организации такой встречи не предпринимались.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский президент ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию. 28 апреля президент Украины назвал идеальным местом для встречи с российским коллегой Ватикан, а 29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов к переговорам с Зеленским по проблематике двусторонних отношений.

Ранее по теме: Путин объяснил отсутствие Украины в списке недружественных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных