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Украинский канал отстранил часть сотрудников после показа карты России с Крымом

Ведомости

Сотрудники украинского телеканала «Дом» были отстранены от работы после того, как в эфире программы «Русский дневник» была показана карта России с Крымом в ее составе, сообщила начальник отдела правового обеспечения госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») (включает в себя телеканалы «Дом» и UATV) Наталья Пицхелаури.

«Как только ситуация обнаружилась, реакция была мгновенной. Виновные отстранены. Мы выясняем источник происхождения заставки, в том числе обратились и в СБУ. Все выпуски «Русского дневника» показаны с «правильной» картой России, без Крыма», — сказала она.

На сайте «Дома» указано, что руководством телеканала утверждена графическая заставка «Русского дневника» с картой России без Крыма. Выпуск с «неправильным», по мнению компании, изображением изъят из эфира.

Телеканал принес извинения за ситуацию, которую назвал «недоразумением». Там также заявили, что «Дом» «делает все возможное» для «возвращения» Крыма в состав Украины, отчего становится «объектом диверсий и провокаций».

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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