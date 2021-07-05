Украинский канал отстранил часть сотрудников после показа карты России с Крымом

Сотрудники украинского телеканала «Дом» были отстранены от работы после того, как в эфире программы «Русский дневник» была показана карта России с Крымом в ее составе, сообщила начальник отдела правового обеспечения госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») (включает в себя телеканалы «Дом» и UATV) Наталья Пицхелаури.