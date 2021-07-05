Украинский канал отстранил часть сотрудников после показа карты России с Крымом
Сотрудники украинского телеканала «Дом» были отстранены от работы после того, как в эфире программы «Русский дневник» была показана карта России с Крымом в ее составе, сообщила начальник отдела правового обеспечения госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») (включает в себя телеканалы «Дом» и UATV) Наталья Пицхелаури.
«Как только ситуация обнаружилась, реакция была мгновенной. Виновные отстранены. Мы выясняем источник происхождения заставки, в том числе обратились и в СБУ. Все выпуски «Русского дневника» показаны с «правильной» картой России, без Крыма», — сказала она.
На сайте «Дома» указано, что руководством телеканала утверждена графическая заставка «Русского дневника» с картой России без Крыма. Выпуск с «неправильным», по мнению компании, изображением изъят из эфира.
Телеканал принес извинения за ситуацию, которую назвал «недоразумением». Там также заявили, что «Дом» «делает все возможное» для «возвращения» Крыма в состав Украины, отчего становится «объектом диверсий и провокаций».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.