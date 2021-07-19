Совфед предложил альтернативный план развития системы техосмотра

В частности, сенаторы выступили против идеи ГИБДД отменить обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Сенаторы также предлагают перенести срок вступления поправок в КоАП на 1 октября текущего года. Изменения были внесены в 2019 г. и должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Среди них, в частности, штраф в 2000 руб. за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотра. Сенаторы также предлагают обязать водителей возить диагностические карты с собой и предъявлять инспектору. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб. При этом, каким образом будет исключено повторное наказание за одно и то же нарушение (штраф с камеры и штраф, вынесенный инспектором), в рекомендациях не говорится, отмечает издание. Кроме того, в новом документе указан отдельный блок предложений, посвященный борьбе с мошенничеством.