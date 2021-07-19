Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Совфед предложил альтернативный план развития системы техосмотра

Ведомости

Комитет Совфеда по экономической политике разработал план реформирования системы техосмотра транспортных средств, предложив сохранить процедуру в противовес предложению ГИБДД отменить ее. Документ направлен в правительство за подписью сенатора Андрея Кутепова, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, сенаторы выступили против идеи ГИБДД отменить обязательное ТО для личных автомобилей и мотоциклов. Сенаторы также предлагают перенести срок вступления поправок в КоАП на 1 октября текущего года. Изменения были внесены в 2019 г. и должны вступить в силу с 1 марта следующего года. Среди них, в частности, штраф в 2000 руб. за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотра. Сенаторы также предлагают обязать водителей возить диагностические карты с собой и предъявлять инспектору. Если карты нет, штраф по ст. 12.3 КоАП составит 500 руб. При этом, каким образом будет исключено повторное наказание за одно и то же нарушение (штраф с камеры и штраф, вынесенный инспектором), в рекомендациях не говорится, отмечает издание. Кроме того, в новом документе указан отдельный блок предложений, посвященный борьбе с мошенничеством.

С 1 марта этого года в рамках реформы процедуры техосмотра введено обязательное фотографирование машин, а диагностические карты переведены в электронный вид. Обсуждается дальнейшее реформирование системы, в частности, ГИБДД предлагало сделать техосмотр для легковых автомобилей добровольным. При этом прошедших проверку предложено стимулировать скидками при заключении договора ОСАГО и уплате транспортного налога. Предложения инспекции были направлены в правительство, их поддерживает ОНФ, «Синие ведерки» и «Справедливая Россия».

Ранее по теме: Госавтоинспекция предлагает отменить обязательный техосмотр для легковых машин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных