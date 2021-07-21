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Захарова назвала «чушью» слова главы МИД Украины о захвате Черного моря Россией

Ведомости

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия пытается превратить Черное море в свое внутреннее озеро, являются чушью, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — заявила она.

Вчера во время прямого эфира на своей странице в Facebook Кулеба заявил, что Украина имеет конкретные планы, как помешать России сделать Черное море ее «внутренним озером». В частности, должны объединиться Украина, Грузия, Молдавия, государства Причерноморья, а также страны — члены НАТО. Если они не сделают этого, Россия поделит море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне», предупредил глава украинского МИДа.

Ранее в Черном море состоялись учения ВМС стран НАТО и Украины Sea Breeze. В целом в них приняли участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран.

В начале мая Кулеба обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем. Так, министр заявил, что после «незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом» Москва «может провести ползучую аннексию Азовского моря», где «постоянно усиливает свое военное присутствие и нарушает торговые пути».

Ранее по теме: МИД Украины обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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