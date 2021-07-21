Захарова назвала «чушью» слова главы МИД Украины о захвате Черного моря Россией
Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия пытается превратить Черное море в свое внутреннее озеро, являются чушью, написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — заявила она.
Вчера во время прямого эфира на своей странице в Facebook Кулеба заявил, что Украина имеет конкретные планы, как помешать России сделать Черное море ее «внутренним озером». В частности, должны объединиться Украина, Грузия, Молдавия, государства Причерноморья, а также страны — члены НАТО. Если они не сделают этого, Россия поделит море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне», предупредил глава украинского МИДа.
Ранее в Черном море состоялись учения ВМС стран НАТО и Украины Sea Breeze. В целом в них приняли участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран.
В начале мая Кулеба обвинил Россию в попытке установить контроль над Азовским морем. Так, министр заявил, что после «незаконной аннексии Крыма и захвата контроля над Керченским проливом» Москва «может провести ползучую аннексию Азовского моря», где «постоянно усиливает свое военное присутствие и нарушает торговые пути».