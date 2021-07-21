Захарова назвала «чушью» слова главы МИД Украины о захвате Черного моря Россией

Вчера во время прямого эфира на своей странице в Facebook Кулеба заявил, что Украина имеет конкретные планы, как помешать России сделать Черное море ее «внутренним озером». В частности, должны объединиться Украина, Грузия, Молдавия, государства Причерноморья, а также страны — члены НАТО. Если они не сделают этого, Россия поделит море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне», предупредил глава украинского МИДа.