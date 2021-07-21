Украина в рамках учений перебросила войска к границе Крыма

«В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, прошла тренировка зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении. Минобороны также обнародовало видео тренировки. Судя по нему, в ней участвовали как минимум три «Бука».