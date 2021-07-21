Украина в рамках учений перебросила войска к границе Крыма
Вооруженные силы Украины провели тренировку на границе с Крымом с применением зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщается на странице Министерства обороны страны в Facebook.
«В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, прошла тренировка зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении. Минобороны также обнародовало видео тренировки. Судя по нему, в ней участвовали как минимум три «Бука».
Ранее в Черном море прошли учения ВМС стран НАТО и Украины Sea Breeze. В целом в них приняли участие 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран.