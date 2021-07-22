МИД заявил о скором запуске «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» скоро будет запущен, несмотря на попытки США помешать этому, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его реализацию в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, «Северный поток — 2» скоро вступит в строй», — сказала она.
По словам Захаровой, на недавних переговорах США и Германии под давлением первой из стран принимались «странные решения», которые тем не менее «не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного объекта на финишную прямую». Представитель МИДа подчеркнула, что газопровод соответствует нормам международного права, регулятивным требованиям Европейского союза (ЕС) и законодательству прибрежных государств, в том числе «зеленой» климатической повестке.
Накануне немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования «Северного потока — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы».
Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет дальнейшие «агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что президент России Владимир Путин неоднократно отрицал обвинения в адрес Москвы в том, что та якобы использует энергетику как оружие и инструмент для политического давления. Вдобавок российские власти заявили о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций.