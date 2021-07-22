МИД заявил о скором запуске «Северного потока — 2»

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что президент России Владимир Путин неоднократно отрицал обвинения в адрес Москвы в том, что та якобы использует энергетику как оружие и инструмент для политического давления. Вдобавок российские власти заявили о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.