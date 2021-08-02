Первого президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек по делу о коррупции

Акаев — первый президент Киргизии (с 1991 по 2005 г.). После «революции тюльпанов» 2005 г. Акаев покинул страну, сейчас он живет и занимается научной работой в Москве. Сменивший Акаева Бакиев возглавлял Киргизию в 2005-2010 гг. и был свергнут в ходе так называемой «апрельской революции» 2010 г. Сейчас он живет в Белоруссии. Минск отказался выдавать Бакиева властям Киргизии.