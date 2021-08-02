Первого президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек по делу о коррупции
Объявленного в розыск экс-президента Киргизии, первого главу страны Аскара Акаева доставили в Бишкек и передали межведомственной следственной группе, занимающейся делом о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), передает «Интерфакс».
В цитируемом агентством сообщении ГКНБ отмечается, что ведомство активно работало над «восстановлением исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления его на территорию республики».
Как поясняет местное издание 24kg со ссылкой на источники, самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» с Акаевым на борту приземлился в Бишкеке в 15:06 по местному времени. На борту, кроме бывшего главы государства, находился и его сын Илим Акаев. Экс-президента должны сегодня допросить по делу о коррупции.
Российские официальные лица пока никак не комментировали эту информацию и не подтверждали выдачу Акаева киргизскому следствию.
Киргизские власти объявили в розыск Акаева вместе с еще одним экс-президентом Киргизии, Курманбеком Бакиевым, в начале июля. В розыск объявлены также экс-глава совета директоров золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Алексей Елисеев, а также сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев.
Фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, в частности, бывшие премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов, экс-глава киргизской золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов (дело в отношении этих трех лиц прекращено по истечению срока давности).
Дело касается разработки месторождения Кумтор в 1990-е гг. инвесторами из Канады, в течение более 20 лет соглашение неоднократно пересматривалось киргизскими властями. В 2021 г. Бишкек отстранил канадскую Centerra от разработки месторождения и ввел внешнее управление.
Акаев — первый президент Киргизии (с 1991 по 2005 г.). После «революции тюльпанов» 2005 г. Акаев покинул страну, сейчас он живет и занимается научной работой в Москве. Сменивший Акаева Бакиев возглавлял Киргизию в 2005-2010 гг. и был свергнут в ходе так называемой «апрельской революции» 2010 г. Сейчас он живет в Белоруссии. Минск отказался выдавать Бакиева властям Киргизии.