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Первого президента Киргизии Акаева доставили в Бишкек по делу о коррупции

Ведомости

Объявленного в розыск экс-президента Киргизии, первого главу страны Аскара Акаева доставили в Бишкек и передали межведомственной следственной группе, занимающейся делом о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ), передает «Интерфакс».

В цитируемом агентством сообщении ГКНБ отмечается, что ведомство активно работало над «восстановлением исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления его на территорию республики».

Как поясняет местное издание 24kg со ссылкой на источники, самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» с Акаевым на борту приземлился в Бишкеке в 15:06 по местному времени. На борту, кроме бывшего главы государства, находился и его сын Илим Акаев. Экс-президента должны сегодня допросить по делу о коррупции.

Российские официальные лица пока никак не комментировали эту информацию и не подтверждали выдачу Акаева киргизскому следствию.

Киргизские власти объявили в розыск Акаева вместе с еще одним экс-президентом Киргизии, Курманбеком Бакиевым, в начале июля. В розыск объявлены также экс-глава совета директоров золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Алексей Елисеев, а также сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев.

Фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, в частности, бывшие премьер-министры Турсунбек Чынгышев и Апас Джумагулов, экс-глава киргизской золотодобывающей госкомпании «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов (дело в отношении этих трех лиц прекращено по истечению срока давности).

Дело касается разработки месторождения Кумтор в 1990-е гг. инвесторами из Канады, в течение более 20 лет соглашение неоднократно пересматривалось киргизскими властями. В 2021 г. Бишкек отстранил канадскую Centerra от разработки месторождения и ввел внешнее управление.

Акаев — первый президент Киргизии (с 1991 по 2005 г.). После «революции тюльпанов» 2005 г. Акаев покинул страну, сейчас он живет и занимается научной работой в Москве. Сменивший Акаева Бакиев возглавлял Киргизию в 2005-2010 гг. и был свергнут в ходе так называемой «апрельской революции» 2010 г. Сейчас он живет в Белоруссии. Минск отказался выдавать Бакиева властям Киргизии.

Ранее по теме: Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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